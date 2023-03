Manca l'acqua in alcune zone di Ariano: ecco il motivo In tanti si sono chiesti nel pomeriggio cosa fosse accaduto

Rubinetti a secco in alcune zone della città ad Ariano Irpino, dal quartiere Valle a rione San Pietro. In tanti si sono chiesti nel pomeriggio cosa fosse accaduto, non essendo arrivata in questa circostanza nessuna comunicazione. Gli operai sono intervenuti tempestivamente. Si è trattato di un guasto alla rete idrica lungo corso Vittorio Emanuele nei pressi della chiesa della Madonna del Carmine. I lavori sono in corso. Il ripristino, stando alle informazioni raccolte dovrebbe avvenire in serata.