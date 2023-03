Guida sicura, no alcol e gioco d'azzardo: partito il tour di Alberto Scaperrotta Manfredonia plaude al progetto dell'associazione onlus "Guida la tua vita" di Ariano Irpino

E' partito dalla Puglia il progetto italiano "Guida sicura", ideato da Alberto Scaperrotta, presidente dell'associazione onlus "Guida la tua vita" di Ariano Irpino. Ed è stato il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice a sposare per primo l'iniziativa nella sua città, all'interno del Museo storico dei pompieri e della croce rossa italiana.

Un progetto importante e come sempre di grande attualità, rivolto alla sicurezza stradale. Si tratta della prima tappa in assoluto del tour italiano del “Sud Motor Expo 2023”.

“Gli incidenti stradali – commenta il primo cittadino di Manfredonia - sono diventati una vera e propria emergenza, come ha ribadito nel messaggio di fine anno anche il capo dello stato Sergio Mattarella. E’ importante prevenire e sensibilizzare, soprattutto i giovani, al corretto comportamento al volante per evitare il protrarsi di una continua strage di vite umane, molte volte conseguenza di imprudenza e disattenzioni”.

“Ringrazio continua il sindaco Rotice - l’associazione "Guida la tua vita" del presidente Alberto Scaperrotta, l’Aci Foggia e Puglia del presidente Raimondo Ursitti ed il museo dei pompieri e della croce rossa diretto da Michele Guerra che con il comune di Manfredonia hanno accolto con entusiasmo questo progetto, un tour informativo che parte dunque proprio dalla nostra città.

Un’occasione importante anche per ospitare un evento turisticamente attrattivo che dà inizio alla stagione primaverile ed estiva, connotando Manfredonia, in piena fase di rilancio, per una nuova proposta di fruizione culturale a beneficio della promozione del territorio e degli operatori commerciali. In primo piano – conclude il sindaco - vi è l’educazione civica per i più giovani, affinché diventino cittadini ed autisti responsabili e rispettosi delle regole.

“Per rendere più incisivo il messaggio – aggiunge il presidente Scaperrotta - l’associazione che presiedo, attraverso operatori specializzati (stuntman), nel corso dei nostri eventi effettua anche dimostrazioni di reali incidenti stradali mostrando gli effetti e spiegando le incombenze alle quali sono chiamate le forze dell’ordine in questi casi.

Ovviamente tali dimostrazioni sono effettuate in assoluta sicurezza e nel rispetto di ogni direttiva imposta alla salvaguardia della pubblica incolumità”.

Non è la prima volta che Alberto Scaperrotta viene accolto con grande entusiasmo, cordialità e ammirazione fuori dalle sue mura. Una manifestazione che è partita proprio negli anni scorsi dal tricolle e che ha avuto il suo momento clou nel centro fieristico di contrada Casone.

"In data 18-10.2022 abbiamo protocollato una richiesta al comune di Ariano Irpino, ma fino a questo momento nessuna risposta. Una mia collaboratrice - continua Scaperrotta - ha illustrato i contenuti del progetto di prevenzione anche al vescovo, oltre sindaco e comandante della polizia municipale. Ci auguriamo che si possa concretizzare presto, magari nel corso del cartellone estivo in quanto vi è davvero l'urgenza di diffondere una serie di messaggi di prevenzione ai nostri ragazzi. Siamo stati sollecitati da diverse mamme e non possiamo restare in silenzio e renderci complici di tutto ciò che purtroppo sta accadendo ad Ariano Irpino. Locali pubblici, sale giochi, bar senza regole. Vengono somministrati come se nulla fosse alcolici a minori, soprattutto ragazzine.

Le lamentele sono tantissime. Ma oltre all'alcol - continua Scaperrotta - a detta delle mamme, vi è anche il triste fenomeno del gioco d'azzardo che spesso diventa la rovina di tanti giovani e anche padri di famiglia.

Controlli su questo fronte purtroppo non ne vediamo. Che cosa aspettiamo che accada l'irreparabile? Per non parlare dei mezzi di soccorso che non possono neppure accedere in piazza, in caso di emergenza nei luoghi della movida. Chiediamo maggiori controlli e soprattutto il rispetto delle regole. Siamo stanchi di assistere alle stragi del sabato sera purtroppo di nuovo in aumento.

Tutta Italia ci sta ascoltando e apprezzando, l'augurio è che anche l'amministrazione comunale arianese possa recepire a pieno il nostro messaggio e sostenere il progetto di prevenzione che stiamo portando avanti."