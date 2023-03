Grottaminarda: la fontana vecchia si illumina di azzurro Giornata per la consapevolezza sull'autismo

L'amministrazione comunale di Grottaminarda per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone che vivono i disturbi dello spettro autistico e soprattutto per rilanciare un messaggio di inclusione sociale, illuminerà d'azzurro uno dei monumenti più antichi della città: la Fontana Vecchia su Corso Vittorio Veneto.

D'azzurro è stata, recentemente dipinta anche una panchina all'interno dei Giardini De Curtis su iniziativa dell'associazione "Il Fiorellino e la Tartaruga" e dell'amministrazione comunale con il coinvolgimento dei ragazzi della secondaria dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino.

«La Fontana, la panchina – afferma il consigliere delegato all'Inclusione sociale, Antonio Vitale - sono dei simboli. Il colore azzurro è un modo per attirare l'attenzione e far riflettere sui nostri comportamenti, su quello che facciamo o possiamo fare per offrire aiuto, comprensione, solidarietà a chi vive l’autismo direttamente ed alle famiglie che spesso e volentieri si ritrovano da sole a combattere mille difficoltà».