Ariano, troppe persone girano nelle case per conto di vari gestori: è psicosi E' di oggi l'ultima segnalazione giunta alle forze dell'ordine

Pagamento canone Rai, contratti di energia e gas. Sono troppe le persone che girano nelle case, spaventando e spesso ingannando soprattutto persone anziane.

E' di oggi l'ultimo appello da parte di Edoardo Lo Conte sulla pagina facebook annunci Ariano:

"Non mostrate le bollette. Gira nelle case, per il centro attualmente, una ragazza sulla 30ina, alta un metro e 70 capelli neri, scuri, trucco molto pesante, robusta, accento napoletano. Dice di essere una dipendente dell'Enel. Attenzione soprattutto alle persone anziane che vivono da sole. Avvisatele."

La segnalazione è stata inoltrata alle forze dell'ordine per le opportune verifiche, le quali stanno già monitorando da tempo la situazione. La paura è comprensibile. La gente non ha fiducia di nessuno.

Il consiglio resta sempre lo stesso, evitare di far entrare persone sconosciute in case, farsi mostrare un tesserino identificativo, non consegnare documenti o bollette e allertare immediatamente il 112 o il 113.