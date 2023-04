Centri per l'autismo: progettualità Asl Avellino, fiore all'occhiello in Italia Il dato significativo nella giornata mondiale dedicata alla consapevolezza dell'autismo

Da oltre due anni la Rti autismo Avellino, un raggruppamento di quattro consolidate reti territoriali nei settori socio sanitari, del terzo settore e dell'accreditamento riabilitativo, gestiscono sui sei distretti sanitari della provincia di Avellino terapie domiciliari Aba rivolte a bambini dai 2 ai 13 anni.

All'ospedale Criscuoli-Frieri in Sant'Angelo dei Lombardi da circa due anni sono attivi laboratori rivolti a ragazzi con autismo oltre i 13 anni e la maggiore età.

"È una progettualità che prima in Italia l'Asl di Avellino porta avanti e migliora da circa 15 anni. Nella giornata mondiale dedicata alla consapevolezza dell'autismo realtà come quelle della nostra provincia - afferma Attilio Ventola psicologo responsabile progetto speciale per l'autismo per la Rti autismo Avellino - possano essere considerate risposte sempre perfettibili e migliorabili. Una testimonianza concreta della "cura", dell'attenzione che si deve avere là dove necessita.