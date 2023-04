Ariano: slalom per auto e ambulanze davanti al pronto soccorso Ma si può parcheggiare in questo modo?

Mattinata da slalom per auto e ambulanze davanti all'ingresso della camera calda del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Non è stata impresa facile per i mezzi di emergenza del 118 raggiungere la struttura ospedaliera di via Maddalena.

Un'auto, chiusa a chiave è stata lasciata per ore a centro strada, lungo il tragitto che porta all'ingresso del pronto soccorso.

Dell'accaduto è stata informata anche una pattuglia della polizia municipale che nulla ha potuto fare in merito non essendo a loro detta, considerata quell'area comunale.

E come bisogna fare in casi del genere, visto che oggi non esiste più neppure il drappello di polizia a cui certamente non compete tale attività di vigilanza, non occupandosi di viabilità ma di referti ospedalieri? La presenza degli agenti è servita negli anni anche a scoraggiare questi episodi di inciviltà, pur non essendo, lo ripetiamo di loro competenza. Ma oggi a chi spetta sanzionare automobilisti indisciplinati? O ognuno è libero di parcheggiare dove gli pare e piace.

Sta di fatto che situazioni del genere sono all'ordine del giorno lungo tutto il perimetro della struttura ospedaliera compreso il caos nell'area parcheggio di via Maddalena, incrocio Ponnola dove regna il caos totale fino alla zona eliporto.