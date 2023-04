Distribuzione di dolci pasquali a bambini bisognosi ad Ariano: Panacea in campo I volontari entrano nelle case grazie alla solidarietà dei commercianti

Così come accaduto nelle festività natalizie, anche durante questa settimana santa i volontari di Panacea distribuiranno dolci natalizi nelle case a bambini bisognosi. Già da alcuni giorni è iniziata la consegna dei doni.

"Vogliamo regalare un sorriso a famiglie in difficoltà economica - afferma Maria Spina Pratola - che non hanno neppure la possibilità di poter acquistare una colomba e un uovo di pasqua. E sono decisamente tante. Molte restano in silenzio e non chiedono nulla.

A nome di tutti i volontari che rappresento voglio ringraziare quanti ci stanno dando una mano sincera e anche silenziosa in questa nostra iniziativa. Da Roberta Puopolo, al Galeone del cioccolato e alla famiglia De Matteis di Baronia. Contiamo sulla donazione da parte di altre attività commerciali per arrivare in più case possibili. E' questa la pasqua di Panacea."