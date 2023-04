Scampitella: Pasqua "traballante" per l'amministrazione comunale Nuovo gruppo autonomo vota insieme alla minoranza, sindaco in difficoltà

Pasqua politicamente traballante per l'amministrazione comunale di Scampitella in Irpinia. C'è una delibera dalla quale si evince che lunedì 27 marzo 2023 si è costituito in seno al consiglio comunale un gruppo autonomo di opposizione all’attuale maggioranza.

E' costituito da Salvatore Giannetta e Michele Genova. "Il gruppo autonomo - fa sapere Giannetta - ha votato, insieme alla minoranza costituita da Andrea Lavanga, Franco Piccolella e Antonio Gregorio, contro tutte le delibere di consiglio all’ordine del giorno.

In seno al consiglio comunale vi è una contrapposizione di 5 consiglieri di maggioranza contro 3 di minoranza cui si sommano i due del gruppo autonomo, il sindaco in carica dunque e in evidente difficoltà." Foto dalla pagina facebook comune di Scampitella.