Pasqua sotto zero e con la neve: Montevergine e Laceno da cartolina Le previsioni meteo

Sarà una domenica di Pasqua da record con temperature polari, pioggia e neve a quote alte. Termometri sotto le medie stagionali e oggi le previsioni parlano di condizioni meteo alternate tra piogge e schiarite. Sull'altopiano del Laceno le intense precipitazioni delle scorse ore hanno regalato un paesaggio mozzafiato, come anche sul Partenio dove fiocchi bianchi e credo hanno regalato scorci mozzafiato. Ad Avellino, in questa giornata di Pasqua, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. il meteo si rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1438m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.