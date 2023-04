Cicloviaggio di Pasqua: da Roma all'Irpinia per valorizzare le aree interne Ecco le impressioni raccolte dai protagonisti in questo video girato nella verde campagna arianese

Ci colpisce mentre siamo in auto, in località Casone, non molto distante dal cantiere di Santa Sofia della costruenda stazione Hirpinia ad Ariano, una comitiva affiatata di ciclisti, tutti di mezza età intenti ad ammirare le bellezze della natura nonostante la domenica grigia e leggermente piovosa. Ci fermiamo per avvicinarli e scopriamo che si tratta del cicloviaggio di Pasqua del Cai Roma.

Un viaggio affascinante che fa parte della rete di cammini e ciclovie lungo i fiumi e attraverso le valli tra le province di Avellino e Benevento. Un percorso che serve a connettere l’Irpinia al resto d’Europa attraverso i percorsi nazionali ed internazionali della Via Appia Antica e della Via Francigena del Sud.

Nella pedalata di oggi che dalla capitale ha fatto tappa ad Ariano Irpino, verranno visitate, la villa comunale, l'intento per la verità era quello di accedere al castello purtroppo non fruibile da tempo, le aree archeologica di Fioccaglia e di Aequum Tuticum, le bolle della Malvizza (vulcanetti di fango) fino a raggiungere poi Apice Vecchia.