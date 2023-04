Ariano, inciviltà incorreggibile: ecco la cartolina di Pasqua Ma è mai possibile assistere ad uno scempio di questo genere?

Ci sono i rifiuti già a terra? Ne aggiungiamo altri, magari fino a creare una montagna. E' ciò che sta accadendo nel parcheggio Pam di via Cardito che affaccia in contrada Torana. A nulla sono servite le battaglie del compianto Gaetano Cuoco, residente proprio di fronte a quest'area oggi avvolta dal degrado. A terra, accanto al cassone adibito alla raccolta degli indumenti usati che evidentemente non vengono neppure svuotati, vi è di tutto. E forse anche all'interno.

Nessuno si preoccupa di eliminare questo scempio. "Se questo cassone fa da richiamo all'inciviltà, lo portassero via da qui - ci dice una donna - è vergognoso vedere tutto questo. E come se non bastasse ora siamo alle prese con randagi e odori nauseabondi nella zona. Che cosa ci dobbiamo aspettare ancora, in vista della stagione estiva?"

A questo punto una domanda sorge spontanea: che cosa si può fare per evitare che quest'area non diventi una mini discarica a cielo aperto? E soprattutto, visto che gli addetti alla raccolta rifiuti, non si degnano di ripulirla, in quanto sostengono che non compete loro, a cosa si aspetta per intervenire e cercare in qualche modo di sanzionare i responsabili anche qui attraverso l'istallazione di telecamere?