Ariano, rifiuti ammassati a Cardito: mandatemi un furgone, li rimuovo io L'indignazione di un cittadino Paolo De Gruttola, di fronte al grave scempio nel parcheggio Torana

Rifiuti ammassati da settimane nel parcheggio della Pam a Cardito, zona Torana ad Ariano Irpino, arriva l'appello di un cittadino, Paolo De Gruttola: "Il comune mi mandi un furgone e provvederò io stesso, da solo, gratuitamente a rimuoverli e a ripulire la zona. Fa male al cuore vedere ogni giorno questo scempio.

E' vergognoso. E nessuno può dire di non sapere nulla essendo stata denunciata più volte dalla stampa questa situazione di degrado, dotto gli occhi di tutto."

E' profondamente indignato Paolo, da anni fac totum nel calcio arianese e non nuovo ad iniziative del genere, svolte spesso anche silenziosamente insieme a suo figlio Mario. Ha ripulito spalti dello stadio Renzulli, viali, piazzette e giardini pubblici.

"Non lo faccio per pubblicità ma solo ed esclusivamente per amore della mia città. E fossero solo i cumuli di rifiuti, ci sono segnali fatiscenti, alcuni dei quali non più rimessi al loro posto, erbacce e potrei continuare ancora."

Lo possiamo testimoniare attraverso il nostro lavoro che è fatto di segnalazioni, spesso non gradite da qualche amministratore particolarmente permaloso. Ma di fronte ad una cartolina del genere, di inciviltà e menefreghismo non si può restare in silenzio.