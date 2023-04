Ariano, incarico tecnico esperto Pnrr: convocazione colloquio orale Il comune è alla ricerca di un professionista di alta specializzazione profilo senior

Ecco l'avviso pubblico per il conferimento di incarico di lavoro autonomo per un tecnico esperto di opere pubbliche nell’ambito dei progetti ricadenti nel Pnrr professionista di alta specializzazione profilo senior:

"Richiamato il verbale n. 1 del 30 marzo 2023 avente ad oggetto “Insediamento Commissione. Adempimenti preliminari allo svolgimento del colloquio orale”, si comunica che i concorrenti ammessi alla selezione di cui alla determinazione dirigenziale n. 262 del 28/02/2023 sono convocati per il giorno 13 aprile 2023 ore 10,00 presso la biblioteca comunale del Comune di Ariano Irpino, sita in Via Prolungamento Marconi n. 2.

La mancata presentazione nell’orario previsto equivale a rinuncia. Per il colloquio la commissione potrà assegnare un punteggio massimo di 20 (venti) punti sulla base dei seguenti criteri: conoscenza della materia p. max 6,00, efficacia argomentativa p. max 4,50, rielaborazione, collegamenti e riferimenti normativi p. max 4,50, competenze linguistiche di base p. max 3,00, competenze attitudinali p. max 2,00.

La pubblicazione che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e firmata dal responsabile ufficio personale e legale Sonia Ninfadoro e dirigente area amministrativa Concettina Romano.