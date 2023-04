Ariano, movida sana in centro: ecco la bella cartolina di Pasqua 2023 E' un'immagine che fa ben sperare, quella diffusa sui social da Fabrizio Pagliaro

E' un'immagine che fa ben sperare, quella diffusa sui social da Fabrizio Pagliaro. La cartolina sicuramente più bella della Pasqua 2023 ad Ariano Irpino in attesa dell'arrivo dell'estate.

E lo scenario è quello di una via D'Afflitto affollata fino all'inverosimile, pieno centro storico ad Ariano Irpino, accanto al museo della ceramica, riappropriatasi nuovamente della sua movida.

Un vero e proprio itinerario della notte, per i giovani del tricolle che parte da Piazza Duomo, passa per via D'Afflitto, Mancini, Marconi e tribunali fino a raggiungere Piazza Mazzini. Luoghi, compreso via Castello in cui pullulano diverse attività commerciali e sui quali si può ancora investire tanto senza tralasciare la villa comunale.

Parlando con i giovani

C'è chi immagina, piccole osterie nei vicoletti, piazzette e scalinate con artisti di strada, esibizioni canore, piccole casette con degustazioni, senza aspettare necessarianente rassegne una tantum come vicoli ed arte. Iniziative permanenti insomma che possano fare da richiamo per tanti giovani e famiglie.

Locali che grazie alla loro presenza in città, hanno scoraggiato soprattutto nei sabato sera, la fuga dei giovani verso altre province o comuni limitrofi, con rischi elevati alla guida soprattutto per chi fa uso di sostanze alcoliche.

Il comune è pronto a fare la sua parte

Valorizzare dunque di più le attività presenti, rendere al più presto fruibile anche il silos parcheggio Anzani in mdo da eliminare il disordine delle auto nella piazza, unica nota stonata della movida che il più delle volte ha arrecato disagi e difficoltà anche ai mezzi di soccorso. La speranza è che l'estate che verrà sia davvero proficua per i gestori dei locali e ricca di iniziative coinvolgenti.