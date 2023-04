Ariano: approvato bilancio Amu, fine mandato per Cocca, torna Fioriello Il sindaco Franza ha effettuato la nomina del nuovo amministratore

Assemblea Amu a palazzo di città alla presenza del sindaco Enrico Franza e dei componenti del collegio sindacale revisore Legale. Approvato il bilancio 2022 e fine mandato insieme a quello dei sindaci per l'amministratore unico Ivanoe Cocca.

Dopo l’approvazione, il sindaco ha poi deciso di effettuare anche la nomina del nuovo amministratore, che porta il nome di Antonio Fioriello, il quale ha accettato l’incarico, mentre il collegio sindacale continuerà in "prorogatio" fino alla nomina dei nuovi componenti (per normativa, entro 45 giorni).

Da domani 12 aprile 2023 il nuovo amministratore dell’Amu Spa è Antonio Fioriello.

"Il bilancio 2022 - ha precisato Cocca - ha chiuso con una perdita di circa € 350.000, riferita, però, in maggioranza a costi “straordinari” che sono stati sostenuti nel 2022, tra cui, i costi del caro carburante, che ha inciso per circa € 50.000, cause vinte dai dipendenti, costate circa € 130.000, ecc.

Tolti questi costi, la perdita d’esercizio si attesta a circa € 90-100.000 che è la perdita di cui la società “soffre” da quando c’è stata la decurtazione del corrispettivo annuale da parte del comune." Sono questi i dati più significativi in attesa della relazione di fine mandato.