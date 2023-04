Avellino, si rompe condotta Alto Calore: 46 comuni restano senza acqua Rubinetti a secco tra Irpinia e Sannio

Salta condotta, rubinetti a secco in 46 comuni tra Irpinia e Sannio. Lo annuncia l'Alto Calore, che fornisce l'elenco dei comuni interessati dai disagi. A causa delle rotture su condotta adduttrice DN 700 in agro di Castelvetere sul Calore, Alto Calore comunica che l'erogazione idrica al servizio dei serbatoi dei Comuni sotto elencati è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni all'erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata degli interventi di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista in serata.

Elenco dei comuni senza acqua

Avellino (Cesine), Avellino (casa circondariale), Avellino (Villa Ester), Avellino (Centro Dyalisis), Atripalda (Frazioni: Cerzete, Novesoldi e Giacchi), Castelvetere sul Calore (rurali), Montemarano (rurali), Parolise, San Potito Ultra, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Candida, Manocalzati, Prata, Pratola, Aiello del Sabato, San Michele di Serino (rurale), Santo Stefano del Sole, Cesinali, Forino, Contrada, Montoro (Banzano), Montefredane. Altavilla, Grottolella, Capriglia, Montefalcione. Montemiletto, Chianche, Petruro, Santa Paolina, Roccabascerana. Pietrastorina, Torre le Nocelle, TUfo, Venticano, Pietradefusi, San Giorgio del Sannio. Montefusco, TOrrioni, San Nazzaro. Calvi, Apollosa, San Leucio del Sannio, Arpaise, Sant'Angelo a Cupolo, Ceppaloni, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi.