Ariano: percettori del reddito nelle periferie a pulire marciapiedi e strade Primi interventi in vista dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima

Percettori del reddito di cittadinanza all'opera nel popoloso Piano di Zona ad Ariano Irpino in vista dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima. Partiti stamane i primi interventi di bonifica nelle periferie disposti dal comune. In campo anche gli operai dell'area tecnica con mezzi e attrezzature messi a disposizione dall'ente.

L'intero quartiere è interessato ovunque dalla presenza di erbacce e rifiuti. C'è bisogno di un duro e intenso lavoro per rimetterlo in ordine.

Nei giorni gli addetti all'area tecnica sono intervenuti, dopo una segnalazione per mettere in sicurezza un box deposito, di fronte all'ufficio postale, diventato ricettacolo di rifiuti e animali il cui ingresso era stato più volte sfondato.

Stessi interventi interesseranno l'altro versante della città, il rione Martiri, anche qui alle prese con la presenza di erbacce e sporcizia lungo le strade.