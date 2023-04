Ariano, nomina nuovo amministratore unico Amu: Azione attacca il comune Cattiva gestione e bilancio in rosso

"All’indomani della nomina del nuovo Amministratore Unico della società di trasporto locale AMU, duole constatare l’enorme perdita di esercizio attestata sui 352.000 euro subita dalla suddetta azienda, di cui ricordiamo, il Comune di Ariano Irpino detiene l'intera partecipazione.

Negli anni della gestione con l'attuale amministrazione comunale, sono stati annunciati innumerevoli piani di rilancio della società senza tuttavia raggiungere alcun obiettivo prefissato, anzi, come il bilancio del 2022 dimostra, si chiude con la suddetta ingente perdita." Lo denuncia in una nota il direttivo di Azione Ariano.

"L’enorme disappunto suscitato da tale inadeguata gestione societaria, desta non poche preoccupazione sulle ricadute economiche future legate ai dipendenti e ai fornitori, mettendone a rischio stipendi e pagamenti. Non è gradevole ricordarlo ma - resta un dovere per una forza politica di opposizione- la cattiva gestione della società Amu e il conseguente bilancio in rosso sono legati strettamente ed esclusivamente all’attuale amministrazione comunale ormai insediatasi due anni e mezzo fa e, almeno per una volta non si potrà ricorrere al pietoso alibi delle responsabilità delle Amministrazioni precedenti.

L’auspicio per il futuro - conclude la nota - è che si riesca finalmente a mettere in ordine i conti, senza sacrificare la qualità del servizio offerto ai cittadini e le risorse economiche destinate alle famiglie dei dipendenti."