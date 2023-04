Lavori rete fognaria ad Ariano: tempi duri per automobilisti e pendolari Il tratto interessato è la zona già caotica di Cardito, ma sono opere necessarie e urgenti

Il comune informa la cittadinanza che a partire dalle ore 7,00 del 17.4.2023 e fino al 16.6.2023 verranno effettuati i lavori per la posa in opera della rete fognaria sulla statale 90 delle puglie nel tratto compreso tra località Manna e Cardito.

"Con ordinanza numero 12 del 14.4.2023 della polizia municipale - si legge nella nora - è stata disposta la circolazione veicolare lungo la statale 90, con senso unico alternato di circolazione veicolare regolato da impianto semaforico, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e limite di velocità massima di 20 orari, con le seguenti modalità:

Senso unico di marcia dalle ore 7,00 alle ore 17,00 nel tratto tra Via Manna e l’area parcheggio del complesso ricettivo “Incontro”.

Dalle ore 17,00 alle ore 7,00 la carreggiata stradale verrà ripristinata e percorribile a doppio senso di marca.

Senso unico di marcia dalle ore 21,00 alle ore 6,00 nel tratto compreso tra il complesso “Incontro” e l’intersezione con Via Torana, dalle ore 6,00 alle ore 21,00 la carreggiata stradale verrà ripristinata e percorribile a doppio senso di marcia.

Ci scusiamo con i cittadini per i disagi derivanti dallo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i quali sono state previste le operazioni d’opera durante gli orari notturni, tenuto conto della zona interessata per la sua straordinaria densità di circolazione nelle ore diurne."