Fondo di sostegno ai comuni marginali: entro oggi la presentazione delle domande Ecco come fare

Entro oggi è ancora possibile presentare domanda per accedere al “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2021.

Le nuove attività economiche possono accedere alla concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole, così come sancito dall’art. 2, co. 2 lett. b), del DPCM del 30 settembre 2021.

E’ possibile ancora presentare domanda di contributo entro le ore 23:59 del 17/04/2023 tramite Pec all’indirizzo protocollo.arianoirpino@asmepec.it per l’assegnazione di contributi a valere

sul fondo comuni marginali Annualità 2021.