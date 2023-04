Terre dell'Ufita, comuni e ordini professionali: focus a Grottaminarda All'incontro interverranno i rappresentanti della Cciaa Irpinia Sannio e di Infocamere

Domani, 18 aprile alle 09:30, presso la sala consiliare "Sandro Pertini'" di Grottaminarda, si terrà il Workshop "Comuni e ordini professionali" promosso dall'Unione Terre dell'Ufita.

Si partirà dall'illustrazione del percorso effettuato per giungere alla gestione completamente telematica del procedimento Suap-Sismica nel percorso di adozione del modello Suape, per poi passare all'illustrazione delle opportunità ed i benefici per il cittadino/professionista fino a giungere all'illustrazione del nuovo flusso di lavoro sulla piattaforma Sua impresainungiorno.gov.it.

Attraverso l'organizzazione del workshop si vuole rendere partecipe la platea di cittadini e professionisti che si interfacciano con la pubblica amministrazione sul territorio dell'Unione Terre dell'Ufita, sulla nuova modalità di presentazione e gestione delle pratiche Suap e Sismica. All'incontro interverranno i rappresentanti della Cciaa Irpinia Sannio e di Infocamere.