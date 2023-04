L'arianese Carmelo Barbieri inserito tra i calciatori più famosi del Canada Il prestigioso riconoscimento e l'annuncio da parte del Toronto Azzurri Soccer Club

Prestigioso riconoscimento per l'arianese Carmelo Barbieri, il Toronto Azzurri Soccer Club ha deciso di inserirlo nella Wall Of Fame del club nella categoria Players. Ad annunciarlo attraverso un comunicato ufficiale il presidente Robert Iarusci:

“In qualità di Presidente e Presidente del Toronto Azzurri Soccer Club, desideriamo estendere un caloroso benvenuto a tutti coloro che parteciperanno al Toronto Azzurri Wall of Fame Induction Gala.

Mentre il nostro Club continua il suo viaggio filantropico e benevolo, ci viene ricordato il fatto che continuiamo a servire la comunità ogni giorno, grazie a coloro che ci hanno aperto la strada. In effetti, non si può procedere con successo lungo un percorso prescelto senza ricordare da dove veniamo.

Il Toronto Azzurri Wall of Fame Induction Gala è una serata in cui vogliamo onorare le persone che hanno contribuito in modo significativo alla creazione e agli anni formativi della T.A.S.C. così come all’evoluzione del gioco del calcio, sia a livello nazionale che internazionale.

Grazie a tutti gli iscritti! Siamo davvero orgogliosi e privilegiati di annoverarvi tra gli amici degli Azzurri. L’evento di ogni anno non sarebbe possibile senza la vostra presenza né senza la generosità di molti altri individui e aziende.”

Carmelo Barbieri si legge nella brochure del Toronto Azzurri Sc 1968 Wall of fame & Gala:

Nel 1968, Ralph Pisani, allenatore dei Westwood Beavers (U13), scoprì Carmelo che giocava in una partita di ripresa al Bickford Park di Toronto. Non sapeva che Barbieri sarebbe diventato uno dei migliori giovani calciatori della GTA di sempre! Carmelo era dotato di il tocco del gol e ha avuto una naturale intuizione nel riconoscere come dominare il suo tempo e il suo spazio per creare e poi finire le opportunità.È stato rapidamente identificato dall'allenatore dell'U18 Mio Majors Mario Perruzza nel 1971. A soli 15 anni Carmelo ha aiutato la sua squadra a catturare il canadese Campionati a Edmonton quell'autunno.

Nel 1972, Frank Pike, allora allenatore della squadra nazionale canadese Under 19, invitò Carmelo a partecipare al torneo CONCACAF tenutosi in Messico. Nell'arco di due anni con questo programma, Barbieri ha segnato 6 gol in 8 partite. Eckhard Krautzen, allenatore della squadra maschile canadese, ha anche invitato Carmelo a giocare contro le Bermuda in un'amichevole internazionale. Ha anche organizzato che Carmelo frequentasse l'allenamento quell'inverno con il club tedesco Bourussia Dortmund.

Quell'anno, Barbieri è stato l'attaccante principale del Mio Majors Team di Fiorigi Pagliuso che è stato promosso a giocare nella Premiere League di Toronto & District. Questa squadra era il gruppo Showcase di Westwood che comprendeva Marcantonio, Ariganello, Iarusci, D'Agostino, Rose e Plessas. In due anni, Carmelo ha guidato il campionato come capocannoniere e ha aiutato la sua squadra a vincere un campionato e una Coppa dell'Ontario. Nel 1973, Carmelo a soli 17 anni, fu chiamato a giocare spesso con Toronto Italia nella National Soccer League (NSL).

L'anno successivo, Barbieri si è piazzato secondo dietro il serbo White Eagles Mike Stojanovic in League Scoring e nel 1975 ha vinto il titolo League Scoring, è stato votato League Scoring e ha aiutato Toronto Italia a battere i Victoria BC's Firefighters 3-0 per il National Club Championship segnando 2 gol a York Stadio davanti a 7500 persone.

Barbieri era ora pronto a lanciare la sua carriera in Italia. Nel '74/'75 viene invitato a Milanello, centro di formazione del Milan, per 6 mesi. Proprio mentre era pronto per essere posizionato in un club di serie B, la Federazione italiana ha deciso di chiudere i suoi confini a giocatori stranieri ed espatriati. Carmelo ha potuto trascorrere i successivi 10 anni giocando professionalmente con Serie C (Casertana, Monopoli, Barletta) e Serie D (Lavello e Ariano). Proprio nella città del tricolle dove ha anche allenato, è stato tra i protagonisti della leggendaria avventura in serie D.

Non solo calcio ma anche pallavolo. Il nome di Carmelo Barbieri è legato al Gsa Ariano, lo storico team guidato da Giulio Filomena. Tra le società volley più affermate in Italia. Un uomo dello sport dalle mille risorse, qui ha ricoperto il ruolo di dirigente responsabile del settore giovanile. Atleta sempre verde, poliedrico che continua con orgoglio a portare in alto il nome di Ariano.