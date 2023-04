Sorriso schietto e intransigenza, l'ultimo saluto a Carfagno: vigili in lutto Stamane i funerali a Montella

Ci sarà anche una delegazione dei vigili urbani di Avellino stamane a Montella, per i funerali di Libero Carfagno, storico casco bianco di Avellino in pensione morto a soli 71 anni. È stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione a Montella, il paese d’origine. Nella foto di copertina uno scatto che racconta l'ultimo giorno di lavoro di Libero Carfagno e che vede riuniti in caserma, nel cortine dell'ex convento di San Generoso, quasi tutti i suoi colleghi. Parenti e vicini di casa non riuscivano a mettersi in contatto con lui ieri ed è così scattato l 'allarme. Così hanno allertato i soccorsi. Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale, che una volta dentro hanno rinvenuto il 71enne ormai deceduto. Uno choc per quanti gli volevano bene, sia a Montella, sia ad Avellino. Ieri tanti colleghi lo hanno voluto ricordare. Sorriso schietto e intransigenza le due caratteristiche che di Libero Carfagno hanno fatto un simbolo della amministrazione comunale avellinese. Trent'anni di servizio su strada e nessuno sconto per chi non rispettava le regole. Così Carfagno si è guadagnato il rispetto di intere generazioni di avellinesi, alle prese con le regole della mobilità e della guida che cambiavano, e che Carfagno ha sempre fatto rispettare. "Addio collega", dicono affranti suoi colleghi, che oggi porteranno l'ultimo saluto a Libero Carfagno. Oggi alle 10,30 nella chiesa di San Nicola a Montella l’ultimo saluto.