Famiglietti: "Che senso avrebbe una stazione, senza la piattaforma logistica" Parla l'ex parlamentare irpino: "Subito un tavolo con Rfi per presentare il progetto"

Senza la piattaforma logistica in Valle Ufita, non avrà più senso parlare di stazione Hirpinia. Crollerebbe tutto e sarebbe un vero disastro per questo territorio. Ogni aspettativa e progetto di sviluppo messo in piedi grazie alla sinergia dei comuni e dei vari sindaci, per la prima volta uniti, lontano da ogni logica di campanile svanirebbe.

L’allarme secondo l’ex parlamentare di governo Luigi Famiglietti è serio e non va sottovalutato.

"Il primo dato da sottolineare è che Rfi in qiualità di stazione appaltante, non ha ancora ancora consegnato il progetto esecutivo cantierabile.

Fa bene il territorio a mobilitarsi. Qui parliamo di un investimento di un miliardo di euro per realizzare la stazione Hirpinia, in piena Valle Ufita, tra cinque aree industriali, proprio per favorire l'installazione di una piattaforma logistica. Una ferrovia tav-tac.

Senza tutto ciò, non avrebbe senso avere qui una stazione e spendere queste risorse. C'è bisogno quindi che si colleghino, governo centrale, regione e istituzioni competenti al fine di sedersi intorno ad un tavolo per convincere Rfi a presentare il progetto nel breve tempo possibile. Altrimenti a che serve più parlare di progetti strategici per le aree interne.

Va investito il presidente del consiglio e il ministro Fitto, affinchè quest'opera non solo venga confermata, ma realizzata nel più breve tempo possibile."