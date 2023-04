Piattaforma logistica a rischio in Valle Ufita: ecco la prima iniziativa Assemblea civica sabato 22 aprile a Grottaminarda. Si parte dai sindacati

Lo sviluppo dell’Irpinia passa inesorabilmente attraverso il recupero del Gap infrastrutturale determinato da tagli di servizi e mancati investimenti che nel tempo hanno segnato e stanno segnando il futuro di intere comunità Irpine.

"Le opportunità che avete ed abbiamo immaginato poter cogliere con l’impiego delle risorse di Next Generation U, puntano a costruire soprattutto opportunità per le nuove generazioni della Unione Europea, per le quali il ns. Paese ha voluto definire con il Pnrr la sua strategia individuando tra le priorità, il recupero dei ritardi che storicamente penalizzano il Paese, relativi ai giovani, alla parità di genere e al divario territoriale."

E' quanto scrivono in una nota i segretari generali Cgil, Cisl Uil Franco Fiordellisi, Fernando Vecchione e Luigi Simeone.

"In questo quadro abbiamo comunemente avviato la definizione della “Piattaforma logistica” a ridosso della nascente stazione Hirpinia che seppur pienamente rispondente ai requisiti richiesti dalla Next Generetion Ue e pertanto finanziata, fa registrare negli ultimi mesi “colpevoli” ritardi che ne stanno mettendo in discussione la realizzazione, con grave nocumento per l’intera provincia.

Non si tratta di assumere posizioni di parte, non si tratta di schierarsi a favore o contro qualcuno, non possiamo e vogliamo colorare di politica le infrastrutture, si tratta invece di rappresentare gli interessi delle nostre e vostre comunità per non dover registrare un altro scippo all’Irpinia, che potrebbe non essere il solo con la “rivisitazione “in atto del Pnrr.

A tal fine e per recuperare un confronto con tutti gli artefici dello sviluppo e il rilancio della nostra economia è stata indetta per sabato 22 aprile alle ore 9,30 nella palestra comunale del comune di Grottaminarda Via Alcide De Gasperi un’assemblea civica.

"Siamo certi vorrete partecipare per definire comunemente le ulteriori azioni da intraprendere a difesa dello sviluppo e del futuro delle nostre comunità."