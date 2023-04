Disostruzione vie aeree: Panacea e Albero del cuore insieme per la prevenzione E’ importante saper riconoscere prontamente i sintomi del soffocamento per salvare vite umane

L’associazione Panacea Odv in collaborazione con l’Albero del cuore Aps, ha organizzato un incontro divulgativo sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in caso di ostruzione da corpo estraneo.

L’incontro, si e’ tenuto presso la sala conferenza del Palazzetto dell sport di Ariano Irpino ed è stato rivolto ai ristoratori di Ariano Irpino ha avuto grande partecipazione .

E’ importante saper riconoscere prontamente i sintomi del soffocamento ed intervenire nei primi minuti con semplici manovre salvavita in attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati del 118, afferma Pasqualino Molinario, medico di medicina d’urgenza esperto della materia.

Purtroppo le cronache riportano spesso morti causate da ostruzione delle vie aeree , nella maggioranza dei casi causati da cibo e le statistiche europee riportano 1 caso di morte improvvisa da ostruzione delle vie aeree ogni 10 giorni , perché chi e’ vicino non riconosce il pericolo e non sa come intervenire dichiara Anna Pellecchia Istruttore internazionale da anni impegnata nella diffusione delle manovre salvavita. La prevenzione continua, parte a tavola con un corretto taglio degli alimenti.

I partecipanti si sono esercitati con manichini di addestramento nelle manovre di disostruzione su adulto, bambino e lattante.

Soddisfatta Maria Spina Pratola che ringrazia i ristoratori per aver donato nel periodo natalizio e pasquale prodotti alimentari distribuiti ai più bisognosi. Dopo il corso hanno dichiarato i partecipanti ci sentiamo tutti più sicuri. Un grazie, in tema di alimentazione viene rivolto anche ad Antonio Lo Conte, Farine Magiche, per aver donato prodotti destinati a persone affette da celiachia.