Ariano: abbandonati nella notte di fronte al cimitero perchè malati/VIDEO Ancora un grave gesto dettato dalla malvagità umana

Accovacciati a terra tra l'erba e un foglio di cartone inzuppato di acqua uno accanto all'altro, uniti dalla stessa sventura. Siamo di fronte al cimitero di Ariano Irpino, alle spalle dei servizi igienici. E qui che sono stati abbandonati quattro cuccioli, in condizioni di salute estremamente precarie.

Qualcuno ha pensato di disfarsi di queste anime innocenti perchè evidentemente malate. Scheletriti, a stento si reggono in piedi e sembrerebbero tutti affetti da leishmaniosi.

A fare la scoperta stamane di buon mattino è stato il custode del cimitero, insieme agli addetti alle onoranze funebri. L'abbandono sarebbe avvenuto nel corso della notte e questa volta, studiato bene, lontano dalle telecamere installate nella vicina area di conferimento dei rifiuti. Ma si spera che in qualche modo possano essere utili alla polizia municipale.

I cagnolini sono rimasti sotto la pioggia, indifesi e in cerca di aiuto. In mattinata una donna dal cuore grande, Maria Silano da sempre in difesa degli animali ha provveduto a rifocillarli e a metterli in sicurezza. La polizia municipale ha allertato il servizio veterinario dell'Asl. Gli animali sono stati prima trasferiti nella sede del distretto di piazza Mazzini, microchippati e successivamente trasferiti in ambulanza a Napoli.