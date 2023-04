Grottaminarda: consiglio comunale tecnico, rinviato incontro con il vescovo Ratifica variazioni di bilancio necessarie a seguito dell'ottenimento di diversi finanziamenti

Seduta del consiglio comunale prettamente tecnica con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e la ratifica di alcune variazioni di bilancio necessarie a seguito dell'ottenimento di diversi finanziamenti nell'ambito del Pnrr e del Pnc.

Tra questi i fondi stanziati dal Ministero per il Sud destinati alla progettazione, quelli per la realizzazione all'interno del parco Frank Zappa di un'area attrezzata per l'allenamento ed ancora quelli per il digitale e la semplificazione con l'adozione delle piattaforme per l'abilitazione al "cloud" per l'archiviazione dei dati del comune, di PagoPa, dell'App Io e la Piattaforma per le notifiche.

Approvato inoltre il programma di incarichi, collaborazioni e consulenze per l'anno 2023 con un tetto massimo di 2500 euro ma che prevede anche consulenze e collaborazioni che non compartano oneri per l'ente.

Al termine della discussione degli argomenti all'ordine del giorno era previsto un incontro con il Vescovo ma Sergio Melillo è stato impossibilitato in quanto influenzato, ha inviato un messaggio di saluto all'assise e rinviato alla prossima occasione l'incontro.