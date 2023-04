Ariano, cuccioli abbandonati in tre zone della città: è inaccettabile Polizia municipale alle prese con un'emergenza senza fine

Cuccioli abbandonati in tre zona diverse della città: via Martiri davanti all'ambulatorio veterinario dell'Asl, (è già accaduto in passato) contrada Frascineta (non nuova ad episodi del genere) e piazzale parcheggio Valle. Un vero e proprio bollettino di guerra ormai. A questi si sommano gli altri cagnolini lasciati a terra ieri, perchè malati di fronte al cimitero.

Una vera e propria emergenza, quella che sta fronteggiando la polizia municipale del tricolle, grazie alla grande sensibilità umana del comandante Angelo Bruno.

Ma a tutto c'è un limite e davvero non è più possibile andare avanti di questo passo. In serata due agenti in servizio insieme ad un funzionario dell'area tecnica, hanno provveduto a recuperare i due cuccioli abbandonati all'ingresso del silos, per affidarli in stallo provvisorio ad una donna di Camporeale, resasi disponibile.

Un segnale importante quest'ultimo che testimonia l'attenzione da parte della polizia municipale al fenomeno dell'abbandono di cani sul territorio. E qualcuno, è il caso cominci a pagare per queste azioni così scellerate e vergognose.