Mediofondo Primavera: dalla Campania alla Puglia con epicentro Ariano Oltr 450 ciclisti si daranno battaglia per la conquista dell'ambita maglia tricolore

Anche quest'anno nella ricorrenza del 25 aprile si rinnova ad Ariano Irpino l'appuntamento con il ciclismo grazie all'organizzazione della V edizione della Mediofondo Primavera, gara amatoriale valida come prova unica del campionato Italiano Csi.

Dopo i successi delle precedenti edizioni che hanno visto al via ex campioni del calibro di Claudio Chiappucci, anche quest'anno la caparbietà organizzativa di Anzivino Celestino viene premiata con la partecipazione di oltre 450 atleti provenienti dalla Campania e dalle regioni limitrofe.

I ciclisti si daranno battaglia, per la conquista dell'ambita maglia tricolore, sul duro tracciato di 115 km che partendo da Ariano Irpino alle ore 9:00 in viale Tigli, rettilineo campo sportivo, si dirigerà vero la vicina Puglia percorrendo dapprima la statale 90 per poi scalare Montaguto, attraversare Orsara, Troia e rientrare in Campania sempre dalla statale 90 sino allo scalo di Savignano dove la carovana si dirigerà verso Savignano per poi rientrare ad Ariano Irpino da Difesa Grande.

Suggestivo il durissimo arrivo che da località Sant'Antonio raggiungerà Piazza Plebiscito, intorno alle 12:00, percorrendo via del Riscatto.