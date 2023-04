Ariano: parcheggio Calvario tra alcol e inciviltà nelle ore notturne Una situazione a di poco vergognosa, sollecitati maggiori controlli e misure repressive

Ancora una notte all'insegna dell'inciviltà nei luoghi della movida e nel silos parcheggio Calvario ad Ariano Irpino. La scoperta è stata fatta stamane da più persone all'interno della struttura. Una situazione a dir poco vergognosa.

Basta farsi un giro per "ammirare" i resti delle notti brave, dove ognuno fa il bello e il cattivo tempo in questi luoghi.

Sporcizia, bottiglie di alcol, escrementi e mura imbrattate. A nulla è servito il lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza, i quali avevano restituito decoro in buona parte del silos. E' durato poco. Qualcuno ora dirà: mancano i cestini. Ma non è certo questo un luogo per bivaccare e ubriacarsi di notte.

C'è chi arriva anche dai paesi limitrofi di notte nel parcheggio. I locali non centrano nulla. I ragazzi, per lo più minori si riforniscono di alcolici nei supermercati e alimentari durante il giorno. Per non parlare di ciò che avviene nel piazzale del Silos Valle, con vere e proprie gare di auto pericolose durante le ore notturne.

Vengono sollecitati maggiori controlli e soprattutto misure repressive per contrastare queste incursioni notturne, che potrebbero ulteriormente peggiorare in vista della stagione estiva.