Crepe e lesioni lungo tutto il muro di cinta dello stadio Renzulli: come mai?

Crepe e lesioni lungo tutto il muro di cinta dello stadio Silvio Renzulli ad Ariano Irpino, dall'ingresso principale di viale Tigli al settore ospiti.

L'intera parete a ridosso delle gradinate, all'altezza della tribuna centrale presenta questa situazione anomala, che sembra stia peggiorando sempre di più agli occhi di chi conosce molto bene questa struttura.

Un muro realizzato ci fa notare qualcuno, con rivestimento a tufo negli anni 50 senza alcuna opera di manutenzione nel corso degli anni. Viene rivolto un appello al comune ed in modo particolare all'area tecnica ad effettuare un sopralluogo per verificare se esistano o meno elementi di pericolosità e a programmare comunque opere di manutenzione, per evitare che la situazione possa ulteriormente peggiorare.