Montemiletto: lotta per la libertà e la democrazia partendo dai bambini Le celebtrazioni del 25 aprile in Irpinia

La celebrazione istituzionale del 25 aprile si è aperta con il raduno dei partecipanti presso la sede comunale da dove è partito un nutrito corteo per raggiungere il monumento dei caduti in Piazza IV novembre dove è stata deposta la corona di alloro.

Alla cerimonia, fortemente voluta dal sindaco e dall’amministrazione comunale, hanno preso parte autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e d’arma ed in particolare l’associazione carabinieri, l’associazione nazionale combattenti e reduci e l’associazione nazionale marinai d’Italia delle sezioni di Montemiletto, una corposa rappresentanza dei bambini della nostra scuola accompagnata dai docenti esponendo un lungo tricolore della bandiera italiana, nonché i parroci e le associazioni del territorio, tutti invitati per l’occasione.

Tra le autorità militari intervenute alla celebrazione, come ospiti d’eccezione, si ringraziano ancora una volta, per l’onore ed il lustro riservato alla nostra comunità, il colonnello dell’esercito Giuseppe Amato al comando del 232° reggimento trasmissioni Avellino, accompagnato - come da protocollo ufficiale - dal sottoufficiale di corpo e da una nutrita rappresentanza di militari, il capitano dell’arma dei carabinieri Falginella alla guida della compagnia di Mirabella Eclano con a seguito uomini in alta uniforme, il luogotenente Gallo della corpo della guardia di finanza di Avellino nonché il maresciallo Truglia e gli uomini della locale stazione dei Carabinieri.

La cerimonia celebrata nella nostra Comunità è stata, inoltre, onorata dalla presenza e dalla partecipazione dell'onorevole Michele Gubitosa.

Un momento di forte condivisione ed emozione, conclusosi con l’Inno di Mameli cantato dai i bambini della scuola presenti, che ha offerto la preziosa opportunità di riflettere sui temi dell’antifascismo, che il sindaco e l’amministrazione comunale hanno avuto finalmente l’onore di celebrare dopo gli anni dell’impossibilità dettata dall’emergenza sanitaria.

L’obiettivo di questa giornata è far comprendere alle nuove generazioni il contesto storico e politico in cui la resistenza si è sviluppata nonché trasmettere il significato e l’importanza sempre attuale di questa lotta per la libertà e per la democrazia in un presente che muta rapidamente. La festa della liberazione è la festa di tutti!