Amaro risveglio senz'acqua ad Ariano: scuole allo sbando e nessuna comunicazione Bambini prima accompagnati in classe e poi costretti ad uscire fuori

Amaro e snervante risveglio per gli arianesi in centro dopo la ricorrenza del 25 aprile. La città si è ritrovata senz'acqua e come se non bastasse, senza alcuna spiegazione da chi di competenza. Nessuna informazione in merito, sul sito dell'Alto Calore. Il comune ci risulta attraverso una nostra verifica che non ha ricevuto nessuna pec al protocollo in tempo utile per poter informare l'utenza e soprattutto le scuole.

Bambini accompagnati prima in classe, come accaduto al plesso di Piazza Mazzini e poi fatti uscire dopo che i genitori si erano già allontanati per le normali attività lavorative. Una situazione allo sbando totale. Stesse difficoltà anche per gli altri istituti scolastici rimasti chiusi.

Tutto questo, non tanto per la mancanza d'acqua in se oramai all'ordine del giorno ma soprattutto per l'assenza di una comunicazione tempestiva che risulta essere fondamentale in queste situazioni di emergenza. Il sindaco Enrico Franza ha emesso una ordinanza di chiusura delle scuole interessate dal disservizio. Gran parte del centro cittadino è a secco con notevoli disagi. I lavori sono in corso. Il ripristino dell'erogazione è previsto nel tardo pomeriggio salvo ulteriori complicazioni.

Ecco l'ordinanza

Ordinanza di chiusura del liceo classico, scientifico Pietro Paolo Parzanese e istituto comprensivo Don Milani plesso Pasteni per il giorno 26 aprile 2023.

Il sindaco premesso che la Società Alto Calore Spa ha comunicato per le vie brevi un guasto idrico per il blocco delle pompe di sollevamento, causando la sospensione idrica nei quartieri dove sono ubicate le strutture scolastiche in oggetto, che interpellati gli istituti interessati hanno confermato l’avvenuta interruzione della fornitura idrica in data odierna, che la sospensione idrica, non potendo garantire l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici in questione, comporta notevoli disagi agli utenti scolastici.

Considerato l’urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici per l’intera giornata di oggi mercoledì 26 aprile 2023 al fine di evitare lo svolgimento delle attività in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Ritenuto, per quanto su esposto, in via cautelare, di dover adottare tutti i provvedimenti in relazione all’urgente situazione, in quanto sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare per la chiusura degli istituti indicati in oggetto per la giornata di oggi 26 aprile 2023.

Visto l’articolo 50 Tuel approvato con il D. Lgs n. 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare il presente provvedimento, ordina la chiusura, a titolo cautelativo, dei plessi scolastici in oggetto per la giornata di oggi mercoledì 26

aprile 2023 e dispone che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante affissione l’affissione all’Albo Pretorio del Comune.

Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla prefettura di Avellino, all’ufficio scolastico provinciale di Avellino, ai dirigenti degli istituti scolastici interessati, al comando stazione dei carabinieri di Ariano Irpino, al commissariato di Ariano Irpino, al comando della polizia municipale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 gg. dalla data odierna, secondo le modalità di legge, o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.