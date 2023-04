Ariano: bonifica e messa in sicurezza dell'elisuperficie Maddalena Super lavoro da parte degli operai idraulico forestali della comunità montana ufita

Mattinata di super lavoro per gli operai idraulico forestali della comunità montana ufita, impegnati a bonificare l'elisuperficie di via Maddalena e la storica fontana, restaurata quest'ultima dallo stesso ente grazie al contributo personale di Guerino Gazzella.

La zona versava in condizioni assai precarie a causa della presenza di erba, alta e folta in più punti, oltre ad essere invasa di escrementi di cani, lasciati non dagli animali ma dai loro padroni incivili e maleducati.

Un'area che non dovrebbe essere sempre in ordine sotto ogni aspetto, considerata l'importanza che riveste sul piano della sicurezza. Più volte gli i piloti degli elicotteri del 118 avevano incontrato non poche difficoltà durante le operazioni di atterraggio e decollo a causa proprio della folta presenza di erba ed altri ostacoli.

Va dato atto ancora una volta al grande impegno degli operai forestali sul territorio. La loro preziosa opera è sotto gli occhi di tutti nelle varie aree della città, dalla villa comunale al boschetto Pasteni più volte oltraggiato.