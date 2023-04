Ariano, parcheggio Calvario "terra di nessuno": c'è chi è pronto alle ronde Una miriade di rifiuti, per lo più bottiglie di alcolici sono stati rimossi dal servizio ecologico

Una miriade di rifiuti, per lo più bottiglie di alcolici sono stati rimossi dal servizio ecologico del comune all'interno del parcheggio Calvario ad Ariano Irpino. Ogni due giorni è così ci viene detto dagli addetti ai lavori. Segno questo evidente che non si tratta solo di bivacco del sabato sera. Complice quasi sicuramente anche qualche commerciante del centro storico abituato a vendere alcolici a minori. Non si spiega diversamente.

La presenza di ragazzini in questo luogo avviene tutti i giorni, a partire dal tardo pomeriggio in barba alle telecamere presenti nella struttura.

Un vero e proprio rifugio dove ognuno fa ciò che gli pare. Imbrattare mura, vandalizzare gli ambianti e lasciare rifiuti di ogni genere ovunque. Tutto questo avviene in maniera indisturbata.

"Temiamo anche per le nostre auto - ci dice un residente - eppure non è così difficile sorvegliare questa zona all'interno ed inchiodare bande di piccoli delinquenti che chiamare vandali forse è riduttivo. Ci dobbiamo organizzare noi da soli con delle ronde? Vuol dire che così faremo se non verranno adottati provvedimenti seri."

Intanto è opportuno dotare il silos di cestini all'interno per facilitare al meglio il lavoro degli operatori ecologici.