Ariano: fervono i preparativi per la solennità della Madonna di Fatima Fede e profonda devozione. Dal 4 maggio l'avvio del novenario nel Santuario Mariano Diocesano

Fervono i preparativi nel popoloso rione Cardito ad Ariano Irpino, in vista dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima.

Ecco il programma religioso: 1-2-3 maggio santo rosario ore 21 presso "Grattacieli, 78 alloggi e case gialle."

Dal 4 al 12 maggio: l'avvio del novenario. Ore 18 santissimo rosario. Ore 18.30 la santa messa. Fino alle 21 nei giorni della novena la chiesa resterà aperta per la preghiera personale.

Giovedì 11 maggio: la tradizionale fiaccolata alle 20.30 con partenza dal Santuario verso l'ospedale Frangipane.

Venerdì 12 maggio: giorno della vigilia, ore 21 veglia di preghiera animata dai giovani della comunità.

Sabato 13 maggio: il momento clou, la solennità della Madonna di Fatima. Santa messa ore 10.00. Alle 18.30 la celebrazione solenne all'aperto presieduta dal vescovo Sergio Melillo.

Domenica 14 maggio: sante messe ore 7.00-8.30-9.30-10-30-11-30. Ore 17.30 celebrazione e a seguire la processione lungo le strade della parrocchia accompagnata dalla banda musicale "Città di Serino". Al termine, affidamento della città al cuore immacolato di Maria.

Il messaggio dei due parroci don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Losanno:

Cari amici e devoti della Madonna di Fatima, la festa della Madonna di Fatima ritorna dopo il tempo del Covid che, nonostante tutto, non ha fatto perdere l’amore e la devozione alla Madonna; con essa quest’anno ci sembra quasi di ricominciare, riprendendo fiducia ed entusiasmo di vita.

Vi invitiamo a partecipare alle celebrazioni religiose e alle varie manifestazioni civili e folcloristiche preparate con diligenza dal Comitato Festa, formato quasi esclusivamente da giovani.

Chiediamo, perché no, anche la vostra collaborazione attiva per coprire le varie spese. Siamo certi che ci starete vicini con la vostra generosità.

Noi sacerdoti ringraziamo non solo il comitato che si sta prodigando in tutto, ma anche la comunità Madonna di Fatima e tutta la città di Ariano per la vicinanza e l’attiva partecipazione. Ciò che ci spinge è solo il desiderio della crescita dell’amore e della devozione alla Madonna: per i grandi è fedeltà a quanto ricevuto, per i piccoli e i giovani è accoglienza di vita e di valori umani e spirituali.

Non ci resta che augurare a tutti buona festa.