L'Irpinia e la valorizzazione dei pascoli nelle aree interne: ecco Bisaccia Una giornata di socialità partendo dai pascoli oscatesi nella terra dell'osso

Oscata inVita a pascolare! Proprio così: Il 7 maggio l’associazione di promozione locale della piccola contrada di Bisaccia invita a trascorrere una giornata di socialità partendo proprio dai pascoli oscatesi.

La giornata inizierà dai prati "Le Ferregne", allee 10.00, laddove ogni giorno trova nutrimento il bestiame allevato da Antonio Ciani, il più giovane della generazione di casari di origini oscatesi, che svelerà i segreti che garantiscono una produzione di alta qualità, oggi riconosciuta anche oltre i confini nazionali.

"Insieme seguiremo il bestiame fino alla stalla, dove si produce il latte dal quale derivano una squisita ricotta, un raffinatissimo caciocavallo e le immancabili trecce realizzate dalle preziosi mani di Gerardina Giannetta. Sarà l’occasione per analizzarne da vicino la preparazione, i passaggi fondamentali dalla filatura alla stagionatura del formaggio, che avviene in una caratteristica ed antica cantina di famiglia, dagli odori intensi ed unici. Ovviamente non mancherà un assaggio finale con pane e vino locale."

I volontari di Oscata inVita sono disponibili ad organizzare, accompagnare o semplicemente consigliare a visitatori singoli o a gruppi di persone anche un escursione pomeridiana presso il centro storico di Bisaccia, con visita al Castello, al Duomo ed al Museo Archeologico della “Principessa”, che ospita la mostra temporanea denominata “Sincronie di Visione”.

L’evento rientra nella campagna di raccolta fondi di Oscata inVita, l’associazione di promozione locale che sta cercando di riabilitare il “borgo contadino più intellettuale dell’Irpinia”.