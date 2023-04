Ariano: una vera e propria staffetta per salvare un cane investito sulla statale Un salvataggio di quelli davvero spettacolari

Ancora un cane investito sulla statale 90 delle puglie e questa volta l'intervento di salvataggio è stato di quelli davvero spettacolari. L'animale, adagiato a terra sul ciglio della strada, sanguinante e con un arto probabilmente fratturato rischiava di essere travolto ulteriormente da auto e mezzi pesanti in transito se non fosse stato per chi dopo essersi fermato è rimasto sul posto in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

I soccorsi

La polizia municipale dopo aver allertato Il numero verde istituito dalla Asl Napoli 1 centro, si è recata sul posto, alla località Camporeale insieme ad una giovane specialista veterinaria in servizio nell'ambulatorio Asl di rione Martiri. Quest'ultima mostrando grande professionalità e umanità non ha perso tempo. Si è subito adoperata per i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

La corsa contro il tempo grazie ad un angelo della strada

L'umanità mostrata da un abitante del luogo, che non ha esitato a mettere a disposizione il suo pick up per accompagnare con tanto di medico a bordo, scortato dalla polizia municipale l'animale ferito in ambulatorio. Da qui a mo di staffetta il tragitto è proseguito verso Monteforte per le successive cure.

La dagnosi in clinica

Riscontrata una ferita lacero contusa sopraorbitale destra e febbra altissima e una sospetta frattura, non scomposta.