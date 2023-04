Accensione degli impianti di riscaldamento: scade la proroga Ariano: il sindaco Enrico Franza, aveva disposto la deroga fino al 29 aprile

Scade domani 29 aprile la deroga per l’accensione degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale con prorogata nei giorni scorsi a causa delle condizioni climatiche che avevano fatto registrano ancora temperature molto basse. Sarà ancora possibile fino a domani accendere i riscaldamenti per un limite massimo giornaliero di sei ore, ricordando l’obbligo di non superare la temperatura interna di 19°.