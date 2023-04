Ariano: è una perdita fognaria a Madonna dell'Arco, altro che acqua Una situazione che si trascina da lunghissimo tempo senza una soluzione da parte del comune

Altro che acqua, si tratterebbe di una perdita fognaria lungo la strada che da via nazionale porta a località Sant'Antonio, all'altezza del fosso Madonna dell'Arco ad Ariano Irpino.

Una situazione che si trascina da lunghissimo tempo senza soluzione. Stando ad alcune informazioni raccolte, vi sarebbe un ingolfamento a causa di una ostruzione delle rete. Nel punto in questione, confluiscono le fogne di via Nazionale zona San Giovanni e parte di via San Leonardo.

Sotto accusa finisce l'area tecnica comunale

Un cammino di acque che dal costone arriva a valle e che evidentemente non trova sbocco. La zona è interessata da odori nauseabondi. Un problema piuttosto serio, finora irrisolto le cui competenze sono del comune e non dell'alto calore servizi. Quanto tempo occorre ancora all'area tecnica comunale per studiare il da farsi?

Poco distante da qui, nei pressi del cimitero è presente invece una perdita d'acqua piuttosto vistosa. L'alto calore è già intervenuta sul posto per programmare l'intervento di riparazione essendo già in atto altri lavori analoghi nelle contrade Cippone, Tranzano zona Stazione. Un vero e proprio tour de force per gli operai alle prese con guasti continui a causa delle tubazioni fatiscenti e obsolete.