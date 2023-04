Le sfide del Gal Irpinia: attenzione rivolta ai giovani e all'agricoltura Strategia di sviluppo locale nelle aree interne

Occupazione, inclusione e qualità della vita nelle aree rurali interne. Il Gal Irpinia insieme alle associazioni di categoria scommette sullo sviluppo del territorio e lo fa partendo da Ariano Irpino.

“E’ un argomento di grandissima attualità, considerata l’effervescenza di questo territorio, mi riferisco al polo logistico, all’alta capacità e tutto quello che ruota intorno- ha affermato Giovanni Maria Chieffo, presidente del Gal Irpinia – la nostra attenzione è puntata sull’area dell’ufita, baronia e tutta l’alta Irpinia.

Il progetto ritornerà alla vecchia filosofia dettata dall’Europa, cioè, la possibilità di avere più azioni in proprio, dirette sul territorio, rivolte alla base e suggerite da essa.

Abbiamo investito più di quindici milioni sul territorio, ottenendo risultati sorprendenti. 45.000 euro a fondo perduto sul territorio per aprire nuove attività. Per non parlare dell’azione 16 tra imprenditori e università. Recupero di strade rurali e vecchie fonti di interesse storico.”

Riflettori puntati sull’agricoltura, che con le sue aziende, rappresenta l’ossatura produttiva del territorio.

“Immaginiamo - conclude Chieffo - l’interesse della piattaforma logistica, che può dare senz’altro spazio al nostro territorio, nel mondo e in Europa per il trasporto di quanto prodotto in questa zona. E’ un’occasione da non perdere assolutamente.