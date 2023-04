Ariano: cinghiale a spasso in villa comunale tra le giostrine dei bambini/VIDEO La scoperta da parte degli amanti della corsetta mattutina

Un cinghiale a spasso in villa comunale nella pineta, tra il campetto da tennis e le giostrine dei bambini. A fare la scoperta stamane sono stati gli amanti della corsetta mattutina.

L'animale di grossa taglia e in salute ha attraversato viali e aiuole in maniera disinvolta alla ricerca di residui alimentari. Segno evidente del loro avvicinamento ormai sempre più frequente alle zone centrali della città. Scene che sono ormai all'ordine del giorno, qui come in altri luoghi e che non fanno più notizie.

L'avvocato Domenico Carchia che ha filmato la scena come altri arianesi presenti in villa di buon mattino ha segnalato l'episodio ai carabinieri.

Segnalazioni giungono continuamente da più parti della città interessata da questa problematica.

Pochi giorni fa una folta presenza di cinghiali era stata segnalata lungo la strada che porta al santuario di San Liberatore. Ed ancora sulla Variante, boschtto Pasteni, Sant'Antonio, Variante, Loreto e via Fontananuova.

Cosa fare?

Di certo non abbatterli. Esistono piani di cattura con relativo trasporto degli animali in aree protette dove è possibile poi come accaduto a Roma avviare una sperimentazione per la sterilizzazione degli esemplari. Piani di contenimento, ormai attivi in molte regioni. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza sta già affrontando questa tematica di concerto con il comandante della polizia municipale Angelo Bruno, al fine di attivare le procedure secondo quanto disposto dal piano di gestione e controllo della specie cinghiale in Campania, approvato con Dgrc n. 521 del 23 novembre 2021. La settimana scorsa c'è stata una riunione con i funzionari della regione Campania, l'ordinanza è in vigore da settembre scorso. All'incontro era presente anche il consigliere comunale Daniele Tiso che sta dando il suo contributo su questa emergenza.