Flumeri: salvataggio di un pastore tedesco da parte dei carabinieri La cucciolona, stremata e in pericolo si era allontanata senza fare più ritorno a casa

Si era allontanata insieme ad un meticcio dalla località San Vito di Flumeri, senza fare più ritorno a casa, ma i carabinieri della stazione di Grottaminarda l'hanno ritrovata e tratta in salvo.

La cucciolona di pastore tedesco era sola e stremata sulla statale 90 delle puglie, vicino ad una ringhiera stradale. I due carabinieri in servizio hanno provveduto a metterla in sicurezza e ad allertare subito il proprietario il quale qualche ora prima aveva lanciato un appello disperato sui social. Operazione andata a buon fine in pochissimi minuti.

Una storia a lieto fine grazie al fiuto dei carabinieri e alla loro straordinaria opera a favore anche degli animali dettata da un grande senso di umanità.

Così il presidente della protezione civile flumerese Francesco Giacobbe: "Grazie a chi ogni giorno si adopera per mettere in salvo queste povere creature. Grazie alle forze dell'ordine e a chi si adopera quotidiamente attraverso una costante sensibilizzazione sui social e mezzi di informazione. Una bella notizia che ci da grandi speranze."