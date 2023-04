Polo logistico, il sindaco di Grottaminarda: serve una grande mobilitazione Appello accorato ai cittadini dell'intera Valle Ufita

Il sindaco Marcantanio Spera e l'amministrazione comunale di Grottaminarda rivolgono un accorato appello alla cittadinanza a partecipare alla mobilitazione generale in favore della realizzazione delle piattaforma logistica, organizzata per domani, primo maggio dai segretari di Cgil, Cisl e Uil Franco Fiordelisi, Fernando Vecchione e Luigi Simeone.

Il corteo di pacifica protesta partirà alle 9:30 da località Foresta ad Ariano Irpino nei pressi di Pompeo Auto per giungere a Santa Sofia, presso il cantiere della Stazione "Hirpinia".

«Invitiamo tutti a partecipare - afferma Marcantonio Spera - per la grande opera che ha come obiettivi strategici il trasferimento del 50% del traffico merci su gomma in traffico su ferro, riducendo del 60% le emissioni nocive; collegare i grandi porti con le ferrovie europee; favorire la crescita demografica, aumentare i redditi procapite del 3,6 %, aumentare il PIL dell'1,6 %.

Due milioni di passeggeri all'anno. Il nostro futuro. Potremmo riportare altri 100 dati a favore della tratta ferroviaraia "Alta capacità ed Alta velocità Napoli-Bari", della Stazione "Hirpinia" e della relativa, indispensabile, piattaforma logistica. Sono dati reperibili su ogni testata giornalistica e sui social, ovunque.

Confidiamo nei politici illuminati di destra, di centro e di sinistra, va bene qualsiasi paternità adottiva, ma non bruciamo un sogno che si sta realizzando. Pertanto – conclude il sindaco di Grottaminarda - partecipiamo all'attività sindacale del 1° maggio, tutti insieme i cittadini della città dell'Ufita».