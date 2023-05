Festeggiamenti scudetto del Napoli: anche Ariano si tingerà di azzurro L'entusiasmo e l'attesa è alle stelle nei vari comuni dell'Irpinia come nel resto della Campania

Manca solo la certezza matematica ma i tifosi del Napoli erano già pronti, ieri pomeriggio prima del pareggio beffa della Salernitana a scendere in strada per festeggiare il trionfo e colorare di azzurro la città, come i colori della squadra del tricolle.

Da circa dieci giorni attraverso un gruppo whatsapp con varie postazioni di tifosi è partita l'organizzazione della festa scudetto con tanto di richiesta agli organi competenti, forze dell'ordine e comune da parte di Luca Grasso uno dei più attivi promotori.

L'entusiasmo e l'attesa è alle stelle anche qui. Un corteo celebrativo di auto che attraverserà in maniera composta e nel rispetto del codice della strada le varie zone della città dalla periferia al centro, con raduno finale sul piazzale del silos Calvario. Due risultati su tre da concretizzarsi nei prossimi giorni. Festeggiamenti che potrebbero finalmente avvenire tra mercoledì e giovedì. Ma i primi accenni di festeggiamenti stanno già avvenendo ovunque. E c'è anche una simpatica mascotte tra i tifosi a Cardito davanti al quartier generale di Luca Grasso.