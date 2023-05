Bus in fiamme in autostrada: passeggeri sotto la pioggia e proteste Stamane in A16 la protesta per i disservizi su un mezzo Air

Bus in fiamme in autostrada, passeggeri sotto la pioggia . È successo stamane sulla linea Ariano Irpino - Napoli via autostrada. I pendolari si sono trovati alle prese con la pioggia . Fatti scendere in attesa del nuovo mezzo e fortunatamente in tanti muniti di ombrello hanno atteso il mezzo sostitutivo . Ma intanto monta la protesta di chi viaggia con i mezzi troppo spesso oggetti di guasti e disagi, che mettono a dura la prova la pazienza di tanto. Il riflesso per tutti sono ritardi e disservizi. La protesta monta sui social. Alcuni passeggeri hanno filmato l'accaduto, segnalando come la frequenza di simili episodi sia troppa. "È ormai quotidiano assistere a questo tipo di situazioni senza che le cose cambino. Avevamo già cambiato un bus prima di partire da Grottaminarda per problemi, la soluzione è stata peggiore, come racconta la foto scattata poi in A16".