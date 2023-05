Ariano, buche e asfalto precario tra via Variante e Perazzo: strada a rischio Un vero e proprio percorso di guerra già macchiato di sangue e da anni nessuno interviene

Il tratto di strada di cui ci occupiamo oggi è quello che da località Perazzo ad Ariano Irpino, (zona in cui ci sono supermercati e mobilifici storici), attraversando rione Martiri, porta alla Variante. Un percorso di guerra tra buche e asfalto precario, assai rischioso per automobilisti, centauri, ciclisti e pedoni.

E' da anni che viene elemosinato un intervento in questo rione

Sono anni che questo attraversamento importante della statale 90 delle puglie versa in condizioni disastrose. E c'è chi, indipendentemente dalla reale dinamica che non spetta a noi stabilire o entrare nel merito ci ha rimesso anche la vita in moto. Un asfalto sicuro avrebbe garantito in ogni caso maggiore sicurezza.

Basta farsi un giro in auto, per rendersi conto delle reali condizioni in cui versa. Il video da noi realizzato non lascia spazio a dubbi.

Per non parlare del disordine che anche qui regna sovrano alla pari di Cardito, lungo una strada statale di proprietà dell'Anas ma le cui competenze in questo tratto specifico di cui vi stiamo parlando sono del Comune.

L'appello all'amministrazione comunale

Rivolgiamo un appello affinchè si possa intervenire con la massima urgenza prima di dove raccontare una nuova tragedia su questa strada già macchiata di sangue.