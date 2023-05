Era letteralmente sepolta da erbacce altissime: risorge un'area verde ad Ariano Ancora un intervento prezioso degli operai idraulico forestali

Era letteralmente sepolta da erbacce altissime e rifiuti. Un degrado assoluto a pochi passi dalla caserma dei carabinieri e dal vicino ospedale Frangipane.

Uno spazio verde di cui molti ne avevano ormai quasi ignorato l'esistenza. A rianimarlo sono stati gli operai idraulico forestali della comunità montana ufita.

L'intervento è in atto e i risultati sono già evidenti. Si tratta di una vasta area, collocata lungo la strada panoramica con ingresso da una piazzola, dove l'unica cosa orrenda sono i cumuli di sale a cielo aperto che potrebbero essere trasferiti altrove. Uno spazio che anche in vista della stagione estiva potrebbe essere utilizzato per varie iniziative, arricchito di arredo urbano, panchine e attrezzi per gli amanti della camminata.

La speranza è che questo luogo non venga usato in maniera incivile dai possessori di cani ma rispettato da tutti. Si tratta dell'ennesimo intervento da parte degli operai forestali, dopo la villa comunale, boschetto pasteni, fontana Maddalena ed eliporto, la cui opera risulta essere davvero preziosa in città.