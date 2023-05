Ariano: nuovi servizi, decoro e miglioramento degli spazi al Frangipane Un cantiere in evoluzione. Ecco le novità annunciate dal direttore generale Mario Ferrante

Recupero e miglioramento delle strutture presenti, lavori di ampliamento, ordine e decoro. L'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino è un cantiere in evoluzione. Alcuni interventi sono stati già effettuati, tra l'altro in tempi rapidissimi, altri sono invece in corso d'opera.

Dopo avere realizzato una sala d'attesa del pronto soccorso, finalmente dignitosa, sportelli e servizi per l'utenza di tutto rispetto e al passo coi tempi, ecco le novità in arrivo, annunciate dal direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante.

"Stiano sfruttando nuovi finanziamenti nell'ambito del Pnrr per una serie di investimenti programmati. Pensiamo di recuperare il quarto piano dell'edificio per poter collocare venti laboratori di diagnostica e intramoenia."

L'attuale sala gessi diventerà un prolungamento del pronto soccorso, mentre tutta l'area ex cartelle cliniche attualmente smantellata, ospiterà l'emergenza diagnostica, radiologica tac ecogafi ecc.

Alla luce di tutti questi servizi e cambiamenti, dovrà esserci inevitabilmente un reclutamento del personale anche alla luce di nuovi pensionamenti in arrivo. Si lavora dunque affinchè la struttura sanitaria arianese possa arrivare, dopo il capoluogo irpino ad un livello qualitativo eccellente atteso da anni.